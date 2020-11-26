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Eser Yenenler'in ardından İbrahim Büyükak'ta koronavirüse yakalandı

Ünlü komedyen İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ünlüler camiasından bir çok isim de yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3 Adam grubundan Eser Yenenler'in ardından İbrahim Büyükak'ın da test sonucu pozitif çıktı.

Eser Yenenler'in ardından İbrahim Büyükak'ta koronavirüse yakalandı

Tüm dünyaya etkisi altına Covid 19 salgını ülkemizde de her geçen gün etkisini arttırarak devam ediyor. Ünlüler camiasından bir çok isim test sonucunun pozitif çıktığını açıklama devam ederken bir diğer üzücü haber de İbrahim Büyükak'tan geldi.

Eser Yenenler'in ardından İbrahim Büyükak'ta koronavirüse yakalandı

Ünlü komedyen test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İbrahim Büyükak aynı zamanda temaslı olduğu yakın çevresini de arayarak bilgi verdi.

Eser Yenenler'in ardından İbrahim Büyükak'ta koronavirüse yakalandı

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak (d. 20 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. 

Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013'te 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır. 2020'de 3 Adam'ın dağılması ile kendi başına projeler üretmeye başlamıştır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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