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  3. Eşi için mevlit okuttu, bin pişman oldu! Mevlitte dağıtılan tavuk pilav 41 kişiyi hastanelik etti

Eşi için mevlit okuttu, bin pişman oldu! Mevlitte dağıtılan tavuk pilav 41 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin eşi için okuttuğu mevlitte, ikram edilen tavuk pilavları yiyen 41 kişi hastanelik oldu. Şiddetli mide ağrısı, kusma ve ishal şikayeti yaşayanlar hastanede tedavi altına alındı.

Eşi için mevlit okuttu, bin pişman oldu! Mevlitte dağıtılan tavuk pilav 41 kişiyi hastanelik etti

Hayır için düzenlenen mevlit az kalsın faciayla sonuçlanacaktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mevlide katılan davetliler ölümden döndü. İkram edilen tavuk pilavı yiyen davetliler bir anda fenalaşmaya başladı. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri üzerine tam 41 kişi hastanelere koştu.

YEMEĞİ YİYEN FENALAŞTI

Gebze'de yaşanan olayda E.D, eşi için okuttuğu mevlitte, misafirlerine tavuk pilav ikram etti. Mevlitte ikram edilen tavuk pilavı yiyenler, kendilerini kötü hissetmeye başlayınca akıllara zehirlenme riski geldi. İlk olarak mide ağrısı ile başlayan rahatsızlık, şiddetini arttırmaya başladı. Yemeği yiyenlerde ishal ve kusma şikayetleri başlayınca,  41 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Zehirlendikleri tespit edilen ve şiddetli mide ağrısı çeken 41 kişi, tedavi altına alındı. 

Eşi için mevlit okuttu, bin pişman oldu! Mevlitte dağıtılan tavuk pilav 41 kişiyi hastanelik etti

"HASTALAR TABURCU EDİLDİ"

Mevlitte, yemeğin ikram edilmesinin ardından insanların fenalaşmaya başladığını gören E.D. büyük korku yaşadı. Rahatsızlanan kişilerin hastaneye başvurması ise felaketi önledi. Kısa sürede müdahale edilen hastaların gerekli kontrolleri yapıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki hastanelere başvuran 41 kişiden 40'ı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi için mevlit okuttu, bin pişman oldu! Mevlitte dağıtılan tavuk pilav 41 kişiyi hastanelik etti

"YEMEĞİ YİYENLERİN YARISI HASTANELİK OLDU"

Kızı ile tedavi altına alınan Yavuz Selim Mahallesi muhtarı Şükriye Kavran, akşam katıldıkları mevlit programında yedikleri tavuk ve pilavdan sonra gece bazı şikayetlerinden dolayı hastaneye geldiklerini anlatarak, "Yemeği yiyenlerin yarıdan fazlası bu gece hastanelere geldi." dedi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Eşi için mevlit okuttu, bin pişman oldu! Mevlitte dağıtılan tavuk pilav 41 kişiyi hastanelik etti

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