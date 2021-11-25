Eşi tarafından terk edilen adam üst geçitten intihar etmek istedi: "Ettiğimi çekiyorum"

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan, Akıncılar Mahallesi'ndeki Sille Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kerim Ö. (40) bir süredir anlaşmazlık yaşadığı karısı F.Ö. tarafından terk edildi. Bu durumu kaldıramayan Kerim Ö. Sille Kavşağı'nda bulunan üst geçidin korkuluk demirliklerine çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çevre sakinlerinin ikna çabalarına kulak asmayan adam, polise, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. O anlarda adrese sevk edilen itfaiye çalışanları hava yastığını devreye sokarak, kendini boşluğa bırakan adamı yara almadan kurtardı. Polis intihar girişimi sebebiyle kapattığı yolu, yeniden trafiğe açtı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından Kerim Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.

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