Eşine kızdı, hıncını kediden çıkardı! O kocaya 1500 liralık ceza!

7 Aralık'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle M.E. ile eşi Y.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Y.E'ye sinirlenen M.E evde besledikleri scottish fold cinsi 3 aylık kediyi alarak duvara fırlattı. Gelen seslerin ardından komşuların gelerek araya girdiği ve polise haber verilen tartışma sonlandı ve M.E. evden kaçtı. Y.E. ise gelen ekiplere eşinden şikayetçi olduğunu bildirdi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yaralı kedi olayın ardından veterinere götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde kedinin beyninde ödem oluştuğu öğrenildi. Kedi tedavi altına alınırken, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.E. ise kediye uyguladığı şiddetten dolayı 1500 lira para cezasına çarptırıldı.

HAYVANI ALIP DUVARA ÇARPMIŞ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Karı koca kavgası sırasında bu hayvan da nasibini almış. Evin erkeğinin bu hayvanı alıp duvara çarpması sonucu kedi kafadan darbe alıyor. Bizim bundan çok geç haberimiz oldu ancak 18 saat sonra komşuları kliniğe getirdiği zaman öğrendik. Komşuları kedinin öleceğinden korktukları için kliniğe getiriyorlar." şeklinde konuştu.

"1 HAFTAYI ATLATAMAZSA ÖLÜM RİSKİ VAR"

Kedinin sağlık durumu için önlerindeki 1 haftanın çok kritik olacağını aktaran Kurban, "Biz de kediyi aldık veterinere götürdük, tüm filmleri çekildi, tetkikleri yapıldı. Kafadan darbe aldığını, bu nedenle kanama ve ödem olduğunu öğrendik. 1 hafta kadar şırıngayla beslenmek zorunda. İlaçları var, 1 hafta riskli dönem. Veteriner, ‘Eğer 1 haftayı atlatırsa kurtulur, atlatamazsa ölüm riski var’ diyor” ifadelerine yer verdi.

"HER İNSAN HAYVAN BAKMAMALI"

Hayvanlara şiddet uygulayan kişilerin daha ağır cezalara çarptırılmaları gerektiğini ifade eden Kurban, "Bu olay adli vaka olarak görülmedi, şahıs idari ceza olarak 1500 lira para cezası aldı. Eğer hayvan ölürse bu sefer adli vaka olarak ceza alacak. Kişinin hapse girmesi için bu hayvanın ölmesi mi gerekiyor? Bu cezalar daha ağırlaştırılmalı. Şiddetin de hapis cezası olmalı Olaydan çok etkilendi. Dokunmaya kıyamıyoruz. Her insan hayvan bakmamalı. Biz zaten insanlara çok zor güvenip sahiplendiriyoruz. Kimse hayvan bakmak zorunda da değil. Bu kedi Scottish Fold cinsi pahalı bir kedi." dedi.