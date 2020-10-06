Eşini aldatan adam sevgilisi ile babasını evlendirdi! Meryem Tarım kimdir?

Esra Erol'da programında işlenen bir konu yine duyanları şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki Meryem Tarım, 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için babasını ile nikah masasına oturttuğunu iddia etti. Tüm gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı.

Televizyonda yayınlanan Esra Erol’da programına katılan M.T’nin iddiası damga vurdu. Esra Erol’da programına katılan 33 yaşındaki M.T., 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Konya’da yaşayan M. T.’nin iddiasına göre, eşi Ö. T. 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.

Tarım’ın iddiasına göre, eşi Ömer Tarım, 3 yıldır birlikte yaşadığı yabancı uyruklu F.T. ile birlikte yaşıyor. Eşinin yabancı uyruklu kadınla kendi babasını nikah kıydırarak sınır dışı edilmesini engellediğini iddia eden kadın şunları söyledi:

"EVLERİ BENİM YOLUMUN ÜZERİNDE"

"Evleri benim yolumun güzargahında. Ben oradan geçerken eşimin arabasını evin önünde görünce içim yanıyor. Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi. Ben hep onların evine gidip huzur vermedim"

"ÖZ BABASINA RESMİ NİKAH KIYDIRDI"

Kayınpederinin de eşi ve yabancı uyruklu sevgilisi gibi gazinoda çalıştığını söyleyen mağdur kadın canlı yayındaki sözlerine "Kayınpederim de o evde onlarla yaşıyordu. Sonra bunlar Konya'dan Denizli'ye kaçıp 5-6 ay orada kaldılar. Bu esnada eşim ısrar etmeme rağmen benimle boşanmadı ve sevgilisi sınır dışı edilmesin diye öz babasına resmi nikah kıydırdı." diyerek devam etti.

"EŞİMDEN 3.5 AYLIK HAMİLE"

Tarım sözlerinin sonunda "Yabancı uyruklu F.T.'nin resmi nikahı kayınpederimin üstünde dini nikahı ise eşi Ömer Tarım'ın üstünde. Hatta kadın şu an eşimden 3 buçuk aylık hamile. Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi” dedi.