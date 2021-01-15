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  3. Eşini aldatan Didier Drogba'dan flaş açıklama!

Eşini aldatan Didier Drogba'dan flaş açıklama!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen dünyaca ünlü futbol yıldızı Didier Drogba, geçtiğimiz günlerde çıkan eşini aldattığı görüntüleri sonrasında, evliliğinin biteceğini duyurdu.

Eşini aldatan Didier Drogba'dan flaş açıklama! 116

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı.