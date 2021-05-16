Eşini kaybeden Özgü Namal kendine yeni bir sayfa açıyor

Eşini kaybetmesiyle zor günler yaşayan Özgü Namal, Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde bulunan evini boşalttı. Eşi Ahmet Serdar Oral yedi ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Namal, eşi Oral'la 10 seneliğine kiraladığı Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde bulunan evini boşalttı.

EŞİNİN VEFATINDAN SONRA EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Beş yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte Köyceğiz'de yaşayan 42 yaşındaki oyuncunun, eşinin vefatından sonra köye hiç gitmediği öğrenildi. Evin bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncak, atıl vaziyette duruyor. Evli çift, geçtiğimiz sene çocuklarının eğitimi için İstanbul'a gelmişti.

KALP KRİZİNE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Büyük acı yaşayan Özgü Namal, koronavirüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.