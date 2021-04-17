Eşini takip eden adamı sokak ortasında yakaladı! Sonrası kamerada...

Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kadın kendisini sık sık bir kişinin takip ettiğini eşine söyledi.

Öfkeli koca, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi yine eşinin peşindeyken yakaladı. Sokak ortasında şahıs ile karşılaşan koca ve akrabaları şahsı evire çevire dövdü.

Tacizci olduğu iddia edilen şahıs bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şikayet üzerine şahıs gözaltına alındı. Yaşanan anlar ise sokaktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.