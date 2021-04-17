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  3. Eşini takip eden adamı sokak ortasında yakaladı! Sonrası kamerada...

Eşini takip eden adamı sokak ortasında yakaladı! Sonrası kamerada...

İstanbul Esenyurt'ta karısını takip ettiği adam ile sokak ortasında karşılaşan eş, tacizci olduğu iddia edilen şahıs tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kadın kendisini sık sık bir kişinin takip ettiğini eşine söyledi.

Öfkeli koca, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi yine eşinin peşindeyken yakaladı. Sokak ortasında şahıs ile karşılaşan koca ve akrabaları şahsı evire çevire dövdü.

Tacizci olduğu iddia edilen şahıs bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şikayet üzerine şahıs gözaltına alındı.  Yaşanan anlar ise sokaktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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