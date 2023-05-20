Eşini tüfekle yaralayıp intihar etti

İzmir'in Bergama ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle yaralayan adam, intihar etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Gaziosmanpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nedim Y, boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y (29) ile tartışmaya başladı. Yanındaki tüfekle eşini ateş eden Nedim Y., daha sonra bir aracın içerisinde başına ateş ederek intihar etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi, Nedim Y.'nin öldüğü belirlenirken, bacağından yaralanan B.Y. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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Nedim Y. bir süredir işsizdi ve eşi B.Y bir süredir iki çoçuğuyla birlikte babasının evinde kalıyordu.