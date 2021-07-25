Eşinin ihanet ettiği iddialarına yanıt veren Kibariye açıklamasıyla herkesi hayrete düşürdü: "Bizi annemiz böyle yetiştirdi"

Ünlü şarkıcı Kibariye geçtiğimiz akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kibariye, maddi sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, "Pandemide tüm müzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi ama artık bu illet bitecek. Eski güzel günlerimize geri döneceğiz." şeklinde konuştu.

"KARI KOCA HALLEDİYORUZ"

Geçtiğimiz haftalarda Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, bu haberlere yanıt veren Kibariye şaşırtan bir açıklamada bulunarak, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım." dedi.

"EVDE İYİYİZ"

Ciddi olmayan bir şeye kafasını takmadığını söyleyen Kibariye, "Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben." diye konuşurken kendisine laf söyleyenlerle ilgili, "Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz.' dediler, desinler." ifadelerini kullandı.

"BEN HÜRMETKARIM"

Kibariye kendi adına konuştuğunun altını çizerek, "Allah diyor ki; 'Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın." diyerek, "Bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın, sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun." diye konuştu.