Eşiyle arasında tartışma çıktı, olay büyüyünce evi ateşe verdi

Sakarya'nın Karsu ilçesinde Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesinde meydana gelen olayda evli çiftin arasındaki çatışma alevlenince işler çığırından çıktı. Taraflardan biri tartışma sonucu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev artık kullanılamaz hale geldi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Alevlerin hızla apartmana yayılmasıyla komşular polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek diğer evlerin zarar görmesini engelledi.

Yaklaşık bir saat süren yangın söndürme çalışmaları sonrasında daire kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri dairede yaşayanları sakinleştirerek müdahale etti. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)