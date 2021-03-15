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  3. Eşiyle arasında tartışma çıktı, olay büyüyünce evi ateşe verdi

Eşiyle arasında tartışma çıktı, olay büyüyünce evi ateşe verdi

Sakarya'nın Karsu ilçesinde evli çiftin arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflardan birinin gözü döndü ve evi ateşe verdi. İtfaiye tarafından bir saat sonra söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karsu ilçesinde Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesinde meydana gelen olayda evli çiftin arasındaki çatışma alevlenince işler çığırından çıktı. Taraflardan biri tartışma sonucu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev artık kullanılamaz hale geldi.

Eşiyle arasında tartışma çıktı, olay büyüyünce evi ateşe verdi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Alevlerin hızla apartmana yayılmasıyla komşular polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek diğer evlerin zarar görmesini engelledi. 

Yaklaşık bir saat süren yangın söndürme çalışmaları sonrasında daire kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri dairede yaşayanları sakinleştirerek müdahale etti. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Eşiyle arasında tartışma çıktı, olay büyüyünce evi ateşe verdiEşiyle arasında tartışma çıktı, olay büyüyünce evi ateşe verdi

(İHA)

 

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