Eşiyle kavga etti, evini kundakladı!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan akıl almaz olay, Pendik Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Söylenenlere göre eşi ile anlaşamayan İsmail A., yaşadıkları bir tartışmanın ardından evini ateşe vermeye karar verdi. İsmail A. evinde kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Kendi evini yakan kişi kundaklama eyleminden sonra hızla uzaklaştı. Evden gelen patlama sesleri vatandaşları ayağa kaldırdı. Olay mahalline gelen komşular, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Vatandaşlar su dolu bidonlarıyla yangını söndürmeye çalışırken olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına yetişti. Yangın, itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Evini kundaklayan İsmail A. isimli şahsı polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

