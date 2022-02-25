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Eşiyle ülkeden kaçtı denildi! Cumhurbaşkanı Zelenskiy sıcak hattın ortasından halka seslendi! Buradayız, Kiev'deyiz!

Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Zelenskiy, başkent sokaklarında çektiği bir video ile halka son gelişmeleri duyurdu. Zelenskiy, hakkındaki iddialara karşı, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ülkemizi savunuyoruz" dedi.

Eşiyle ülkeden kaçtı denildi! Cumhurbaşkanı Zelenskiy sıcak hattın ortasından halka seslendi! Buradayız, Kiev'deyiz!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet görevlileriyle beraber devlet başkanlığının önünde video paylaşarak, "Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz." dedi.

Eşiyle ülkeden kaçtı denildi! Cumhurbaşkanı Zelenskiy sıcak hattın ortasından halka seslendi! Buradayız, Kiev'deyiz

"DEVLETİMİZİ KORUYORUZ VE KORUYACAĞIZ"

Zelenskiy, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Yardımcısı Mihayl Podolyak, Başbakan Denis Şmıgal, Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamya ve devlet başkanı olarak kendisinin burada olduğunu belirterek, "Herkes burada, ordu burada, sivil halk burada, hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz ve koruyacağız." diye konuştu

Eşiyle ülkeden kaçtı denildi! Cumhurbaşkanı Zelenskiy sıcak hattın ortasından halka seslendi! Buradayız, Kiev'deyiz

BENİ SON GÖRÜŞÜNÜZ

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine veda ettiğini söyledi.

Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

Eşiyle ülkeden kaçtı denildi! Cumhurbaşkanı Zelenskiy sıcak hattın ortasından halka seslendi! Buradayız, Kiev'deyiz

KİEV'İ KUŞATTILAR

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rus ordusunun Kiev'e yönelik saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kiev’e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugün saat 15.00 itibarıyla 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Ruslar Minsk bir görüşme talep ettiler ama Ukrayna tarafının resmi cevabını bilmiyorum henüz. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek. Biz kendi toprağımızdayız. Kimse bize emrivaki yapamaz. Türkiye’den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili yardımları bölgeye getirmeye başladı." (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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