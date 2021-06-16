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Eski AK Partili İlçe Başkanı kazara hayatını kaybetti

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Eski AK Partili İlçe Başkanı kazara hayatını kaybetti

Eski AK Parti Çamlıhemşin Gençlik Kolları İlçe Başkanı Tanju Şenlioğlu hayatını kaybetti. Rize'nin Çamlıheşin ilçesinde gerçekleşen olayda Şenlioğlu yaş ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan  Şenlioğlu'nun MHP Çamlıhemşin İlçe Başkan Yardımcısı Vatandaş Macit Şenoğlu'nun kuzeni olduğu öğrenildi.

Konaklar Mahallesi'nde eşiyle aile ziyaretine giden Tanju Şenlioğlu'nun (31) dönüşte ayakkabılarını giymek istediği esnada belinde bulunan ruhsatlı silahı kazara ateş aldı.

Eski AK Partili İlçe Başkanı kazara hayatını kaybetti

HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay esnasında yanında bulunan aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda son nefesini verdi.

Eski AK Partili İlçe Başkanı kazara hayatını kaybetti

MHP'Lİ ŞENOĞLU'NUN KUZENİ

Geçmiş dönem Ak Parti Çamlıhemşin Gençlik Kolları İlçe Başkanı olarak görev yapan Şenlioğlu'nun, MHP Çamlıhemşin İlçe Başkan Yardımcısı Vatandaş Macit Şenoğlu'nun kuzeni olduğu öğrenildi.

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