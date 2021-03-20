Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal Tercan kimdir, nereli, kaç yaşında? balıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

ERDAL TERCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski üyesi olan ve 61 yaşındaki Erdal Tercan, 14 Aralık 1961 Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde dünyaya geldi. Eski Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı da yapan Tercan, 7 Ocak 2011'de Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

ERDAL TERCAN HAYATI

İlkokulu 1968-1973, ortaokulu 1973-1976 ve liseyi de 1976-1980 tarihleri arasında Çay’da tamamladı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolarak, bu Fakülteden 1985 yılında mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevliliği sınavını kazanarak, 28 Mart 1986 tarihinde bu göreve başladı.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına kaydoldu. 1988 yılında “Hakimlerin Sorumluluğu” konusundaki yüksek lisans tezini savunarak, yüksek lisans programını tamamladı. Yine aynı yıl, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına kaydoldu. Doktora derslerini ve doktora yeterlik sınavını tamamladıktan sonra, tez danışmanıyla birlikte, “İflasın Sözleşmelere Etkisi”ni, doktora tez konusu olarak belirledi. 1991 yılında Alman Hükümetince tahsis edilen DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burs sınavını kazanarak, 1993 yılına kadar 2 yıl, Almanya, Freiburg – Albert – Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora tez konusuyla ilgili araştırma ve incelemelerde bulundu, mesleki bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışmalar yaptı. Doktora tezini 15 Şubat 1995 tarihinde savunarak doktor unvanını aldı.

15 Mayıs 1996 tarihinde A.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent doktor olarak atandı.

1996 yılında, doçentlik tezi olarak belirlediği, “Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvab (Tarafların Bilgisine Delil Olarak Başvurulması) konusunda Almanya ve İsviçre’de gerekli araştırma ve incelemeleri yaptıktan sonra, doçentlik tezini tamamlayarak, 28 Kasım 2000 tarihinde doçentlik sınavını başardı. 02.04.2001 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalına doçent doktor olarak atandı. “Medeni Usul Hukukunda Kesin Sürelerin Kaçırılması Halinde Eski Hale Getirme” konusunda profesörlük takdim tezi hazırladı ve 14 Temmuz 2006 tarihinde, aynı Anabilim dalına Profesör olarak atandı. 15 Aralık 2008 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevine getirildi. Bu görevi devam ederken, 7 Ocak 2011 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı’nca Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır, iyi derecede Almanca bilmektedir. 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin oybirliği ile aldığı kararla üyelikten ihraç edilmiştir.

20 Mart 2021'de Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal Tercan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.