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  3. Eski baro başkanı Şefik Kırcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Eski baro başkanı Şefik Kırcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Samsun'da eski Baro Başkanı Şefik Kırcı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Kırcı'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski baro başkanı Şefik Kırcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Samsun'da yaşayan eski Baro Başkanı Şefik Kırcı bir süre önce ölümcül koronavirüs salgınına yakalandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Av. Kırcı, hastalığı ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 

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Samsun’da 1988-1992 yılları arasında Samsun Barosu Başkanı olarak, 1997 -1999 - 2000 yıllarında da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Samsun Barosu üyesi Av. Şefik Kırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Şefik Kırcı, bugün ikindi namasını müdaakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski baro başkanı Şefik Kırcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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