Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kumbaracıbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.

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Alınan bilgilere göre koronavirüs salgınına yakalanan Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı salgın nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek. ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI KİMDİR? Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı. 18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri bakan