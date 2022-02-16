Epilasyon Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları16 Şubat 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Devler Ligi'nde dev maçlar!Sporting Lisbon 0–5 Manchester City | Maç sonucu, özeti16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?PSG 1–0 Real Madrid Maç Sonucu, özetiSon dakika | AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınmıştı, sağlık durumunda son durum belli oldu16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıEski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiMiligram ne demek, TDK'ya göre Miligram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kumbaracıbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre koronavirüs salgınına yakalanan Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı,  Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı salgın nedeniyle dün yaşamını yitirdi. 

Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı.

18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT