Eski CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığı bilgisini kamuoyu ile paylaşan Erdem, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecine evde devam ettiğini belirttiği paylaşımında,

"Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce ‘pozitif’ olduğumu öğrendim.

Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim.

Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

Eren Erdem kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?