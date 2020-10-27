Masterchef mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi | Malzemeleri neledir?Masterchef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi | MalzemeleriMasterchef işkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası tarifi | Malzemeleri nelerdir?Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçı CANLI İZLEAtalanta - Ajax maçı CANLI İZLEMarsilya - Manchester City maçı CANLI İZLELiverpool - Midtjylland maçı CANLI İZLEMasterchef acılı bulgur çorbası nasıl yapılır? Acılı bulgur çorba tarifi | MalzemeleriMasterchef Minestrone çorbası nasıl yapılır? Minestrone çorba tarifi | Malzemeleri nelerdir?Eski CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eski CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını kamuoyu ile paylaştı.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Dün yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığı bilgisini kamuoyu ile paylaşan Erdem, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecine evde devam ettiğini belirttiği paylaşımında,

"Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce ‘pozitif’ olduğumu öğrendim.

Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim.

Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi. 

Eren Erdem kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Eren Erdem kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT