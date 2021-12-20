Eski eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen 2 kadınla görüntülendi! Ayakta durmakta zorlandığı gözlerden kaçmadı!

Koronavirüse yakalanarak günlerce yoğun bakımda yatan ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı.

"ONLAR BENİM KARDEŞİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz akşam 2 kadınla birlikte görüntülendi.

60 yaşındaki oyuncu panikleyerek, "Onlar benim kardeşim" dedi

"AŞK OLSA HEMEN SÖYLERİM"

Ayakta durmakta zorlandığı görülen Sergen, geçtiğimiz günlerde de başka bir kadın arkadaşıyla objektiflere yakalanmıştı.

Aşk sorularına yanıt veren Sergen, "Yok, o da arkadaşım. Aşk olsa hemen söylerim. Size itiraf ederim, hiç saklamam." cevabını vermişti.