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  3. Eski eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen 2 kadınla görüntülendi! Ayakta durmakta zorlandığı gözlerden kaçmadı!

Eski eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen 2 kadınla görüntülendi! Ayakta durmakta zorlandığı gözlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren Burak Sergen, aynı dönemlerde eşi tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün 2 kadınla görüntülenen oyuncunun ayakta durmakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüse yakalanarak günlerce yoğun bakımda yatan ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı.

"ONLAR BENİM KARDEŞİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz akşam 2 kadınla birlikte görüntülendi.

Eski eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen 2 kadınla görüntülendi! Ayakta durmakta zorlandığı gözlerden kaçmadı!

60 yaşındaki oyuncu panikleyerek, "Onlar benim kardeşim" dedi

"AŞK OLSA HEMEN SÖYLERİM"

Ayakta durmakta zorlandığı görülen Sergen, geçtiğimiz günlerde de başka bir kadın arkadaşıyla objektiflere yakalanmıştı.

Eski eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen 2 kadınla görüntülendi! Ayakta durmakta zorlandığı gözlerden kaçmadı!

Aşk sorularına yanıt veren Sergen, "Yok, o da arkadaşım. Aşk olsa hemen söylerim. Size itiraf ederim, hiç saklamam." cevabını vermişti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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