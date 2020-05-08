Eski eşini bıçaklayan adam tahliye olduktan sonra oğlunu öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde eski eşini bıçaklayan şahıs, cezaevinden tahliye edildikten sonra konuşma bahanesiyle çağırdığı oğlunun kafasına 1 el ateş ederek ölümüne sebep oldu.

Olay, Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.'yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y. bir süre önce tahliye edildi.

OĞLUNU, KONUŞMA BAHANESİYLE DIŞARI ÇIKARTIP ATEŞ ETTİ

Bugün oğlu Şahin Y.'nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı. Oğlu ile tartışan baba, başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.