Eski Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı!

2018 yılında Porto'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer dilen Diego Antonio Reyes, beklentileri verememişti. Reyes, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

27 yaşındaki Meksikalı futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini belirterek, "Bugün sağlık otoritelerinin verdiği tavsiyelere uymanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve onların önerilerini takip etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reyes'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemesi tartışmalara neden olmuştu.

DİEGO REYES'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamamıştı. Porto'dan Fenerbahçe'ye katılan Reyes, yalnızca 14 maçta forma giyebildi.