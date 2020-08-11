Bilim Kurulu Üyesi Yamanel o tehlikeye dikkat çektiSoya sosu nedir? Nelerde kullanılır?ALES/2 başvurusu ne zaman 2020 ve nasıl yapılır? ALES/2 başvuru ekranıKyle Kuzma'nın son saniye 3'lüğü galibiyeti getirdi: Lakers 124-121 NuggetsUzmanlardan, pandemi döneminde tatile çıkacaklara uyarılar!Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!ABD'li oyuncu Alyssa Milano: Corona virüs yüzünden saçlarım dökülüyorHatayspor'da yeni teknik direktör belli oldu!Bilim dünyası şokta! Çocuk sahibi olmak için hastaneye giden kadının erkek olduğu ortaya çıktıYusufeli Barajı'nda sona gelindi
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Eski Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı!

Eski Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Reyes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı!

2018 yılında Porto'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer dilen Diego Antonio Reyes, beklentileri verememişti. Reyes, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

Eski Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı!

27 yaşındaki Meksikalı futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini belirterek, "Bugün sağlık otoritelerinin verdiği tavsiyelere uymanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve onların önerilerini takip etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reyes'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemesi tartışmalara neden olmuştu.

DİEGO REYES'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamamıştı. Porto'dan Fenerbahçe'ye katılan Reyes, yalnızca 14 maçta forma giyebildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT