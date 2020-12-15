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  3. Eski futbolcu Hakan Şükür’ün FETÖ firarisi babasının davası ertelendi

Eski futbolcu Hakan Şükür’ün FETÖ firarisi babasının davası ertelendi

Sakarya'da FETÖ'ye ilişkin soruşturmada yargılanan firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün davası ertelendi. Sanık avukatları Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırması talebinde bulundu.

Eski futbolcu Hakan Şükür’ün FETÖ firarisi babasının davası ertelendi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya Selmet Şükür katılmazken, Şükür'ün avukatları ise hazır bulundu.

Davada söz alan sanık avukatları, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve tekrar mütalaa verilmesi için dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesini talep ettiler. Sanık avukatlarının, Cumhuriyet Savcısına tekrardan mütalaa verilmesi talebinin reddeden mahkeme heyeti, davayı 19 Ocak 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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