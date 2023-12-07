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Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
İstanbul Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması sonrası eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine saldırıp darp eden 2 şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.
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