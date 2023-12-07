Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması sonrası eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine saldırıp darp eden 2 şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı! 1

OKTAY DERELİOĞLU VE EŞİNİ DARP EDEN 2 ŞÜPHELİNİN İFADERERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta yol vermeme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen ve Derelioğlu'nun yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Z.K, hakimlikteki ifadesinde, karşı tarafı tanımadığını, tartışmanın Derelioğlu'nun aracını önüne kırması nedeniyle çıktığını savundu.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Son Haberler
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a olay 'Korkak Yavaş' şiir göndermesi
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a olay 'Korkak Yavaş' şiir göndermesi
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
Doğduğu günde öldü! Ailesiyle kutladığı son doğum günü oldu!
Doğduğu günde öldü! Ailesiyle kutladığı son doğum günü oldu!
Çok Okunanlar
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İzmir'de eli silahlı şahıs berberi bastı!
İzmir'de eli silahlı şahıs berberi bastı!
Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!
Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!
50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!
50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?