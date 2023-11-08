Eski İsrail Başbaknı Ehud Olmert, Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu

İsrail'in Gazze'yi bombalayarak 10 binlerce sivil ve masum insanı katletmesi sürerken İsrailli eski başbakan Ehud Olmert'ten çok tartışılacak bir açıklama gelerek Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu.

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Eski İsrail Başbaknı Ehud Olmert, Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 30. gününde de devam ediyor.

İşte İsrail'in saldırılarında gün içinde yaşanan gelişmeler:

GAZZE İÇİN "ULUSLARARASI MÜDAHALE GÜCÜ" ÇAĞRISI

- Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, bir otorite boşluğunun oluşmaması için, Hamas'ın yok edilmesinin ardından ABD ve Avrupalı NATO üyelerinin öncülüğünde oluşturulacak bir "uluslararası müdahale gücünün" Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve rehabilitasyonuna nezaret etmesi gerektiğini söyledi.

Eski İsrail Başbaknı Ehud Olmert, Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu 2

İNGİLTERE'DE GAZZE İSTİFASI

- İngiltere'de İşçi Partili milletvekili İmran Hussain, parti liderinin Gazze tutumu nedeniyle istifa etti. İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini onayladığını belirten ve ateşkes çağrısı yapan Hussain, "Son haftalarda, Gazze'de devam eden insani felakete ilişkin görüşlerimin sizin benimsediğiniz tutumdan önemli ölçüde farklı olduğu açıkça ortaya çıktı." dedi.

BU RAKAMLAR SOYKIRIMA İŞARET EDİYOR

- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 32 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü bildirildi. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu aktarıldı. İsrail ordusunun saldırılarında 237 okulun çeşitli hasarlar aldığı, 60 okulun hizmet dışı kaldığı, 88 hükümet tesisinin yerle bir edildiği, 48 gazeteci ve 192 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 40 ambulansın kullanılmaz hale geldiği, 113 sağlık merkezinin ciddi hasar aldığı, 18 hastane ile 40 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve toplamda 2,1 milyon nüfuslu Gazze'deki yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edildiği açıklandı.

"GAZZE KUŞATILDI"

- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'nin kuşatıldığını duyurdu. "Binlerce teröristi öldürdük." diyen Netanyahu, bir kez daha rehineler bırakılana kadar ateşkesin olmayacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, İsrail askerlerinin Gazze'nin merkezine girdiğini duyurdu. Operasyonun amacına ulaşana kadar durmayacağını açıkladı.

- Uluslarası Kızıl Haç Örgütü'nün iki aracı Gazze'de saldırıya uğradı. Araçların sivillere insani yardım götürdüğü aktarıldı. Bir aracın şoförü yaralandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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