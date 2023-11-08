KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Eski İsrail Başbaknı Ehud Olmert, Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu
İsrail'in Gazze'yi bombalayarak 10 binlerce sivil ve masum insanı katletmesi sürerken İsrailli eski başbakan Ehud Olmert'ten çok tartışılacak bir açıklama gelerek Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu.
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