Uzun yıllardır İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görev yapan Murat Göktaş'ın görevden alındığı duyuruldu. Yerine SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirilmesinin ardından "Eski İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Göktaş neden görevden alındı?" soruları da beraberinde geldi. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ MURAT GÖKTAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Göktaş, 1974 yılında Tokat Erbaa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla, Erbaa Mehmet Kazandır İlkokulu, Taşova Ortaokulu ve Amasya Teknik Lisesi’nde tamamlamasının ardındna, Yükseköğrenimini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 1997 yılında, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını ise “Kayıt Dışı İstihdamın Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi” Konulu tez ile 2007 yılında tamamladı.

1999 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında yapılan yeterlilik sınavını geçerek Sigorta Müfettişliği ’ne atandı. Askerlik hizmetini 2005 yılında kısa dönem olarak Edirne ili Keşan ilçesinde tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Sigorta Müfettiş Yardımcısı, 2002-2008 yılları arasında Sigorta Müfettişi olarak görev yaptı. Mayıs 2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişliği yaparken İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yardımcılığı görevine atandı. Eylül 2009 tarihinde de SGK Başmüfettişliğine atandı. 2012/Temmuz -2013/Mart Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra 15 Mart 2013 tarihi itibariyle İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku ve Vergi Hukuku ile ilgili yayınlanmış 200’den fazla bilimsel makaleleri ve ortak yayınlanmış 6 adet kitabı bulunmaktadır.2008 yılı Haziran ayından itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanuna yönelik uygulama konularında 100’ü aşkın seminer ve konferansta sunum yapmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

MURAT GÖKTAŞ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Murat Göktaş'ın görevden alınmasının nedeni bilinmemektedir. Göktaş yerine artık İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü görevini SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu üstlenecek.