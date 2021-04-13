Döneminde podyumların en ünlü isimlerinden olan eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, hayatını kaybetti.

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 yılında bir yardım projesi için podyuma çıkmıştı. Bir dönem verdiği röportajda mankenlik günleri ilişkin olarak Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan hayata gözlerini yuman Deniz Erhan Murathanoğlu'nun vefat nedeni henüz belli olmadı.