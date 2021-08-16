Eski MHP'li Yalçın Kaya, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parti üyesi olan 21. Dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya'nın parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Semih Yalçın, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Partimiz üyesi ve 21. Dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya parti tüzüğümüzün 78/4 maddesi kapsamında parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talepli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."