Eski Miss World yarışmacısının İtalya'da cesedi bulundu!

Eski Miss World yarışmacısı Portekizli Layla da Costa, Lizbon merkezli ajans Face Models sponsorluğuyla, iş gereği İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna'ya gitmişti. Ancak, genç modelden bir süre haber alınamadı. Bunun üstünde iş birliği yaptığı üyeler Layla da Costa'nın yaşadığı yere gitti. Genç modelin henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple öldüğü öğrenildi.

KALP KRİZİ DEDİLER

Face Models'in sahibi Fatima Lopes, genç modelin sır ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Lopes'in Portekizli haber ajansına verdiği röportajda, "İtalyan doktorlar Layla da Costa, Lizbon için kalp krizi geçirdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Face Models'in sahibi ise, Lopes'in haber ajansına verdiği röportaj hakkında açıklama yapmadı. Bunun yanı sıra İtalyan yetkililer de, ölüm nedenini henüz doğrulamadı. Kadının bilinen hiçbir sağlık sorunu olmadığı ise basında çıkan haberler arasında yer aldı.

"ÇOK DERİN ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Layla'nın iş birliği içinde çalıştığı ajans ise "Face Models ailemizin bir üyesi olan nezaket, alçakgönüllülük, kararlılık, profesyonellik ve birçok nitelikle donatılmış genç modelimizin erken ölümünü çok derin bir üzüntü ile öğrendik." ifadelerini kullanarak, üzgünlüklerini dile getirdi.

Genç modelin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.