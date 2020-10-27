Konya'da Ömer İ, kendisinden ayrılan eski nişanlısı 27 yaşındaki Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi 48 yaşındaki Gülya Barutçu'yu otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdü. Büşra'nın olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Polis, kaçan Ömer İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Büşra Gizem Güzelsoy'un annesinin kucağında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ömer İ. ise saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan çifte cinayet zanlısının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Büşra Gizem Güzelsoy'un olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, ayrıldığı nişanlısı Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

BÜŞRA GİZEM GÜZELSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Henüz hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamayan Büşra Gizem Güzelsoy, kadın cinayetine kurban gitti. 27 yaşındaki genç kız, eski nişanlısı tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Her gün bir yenisine şahit olduğumuz kadın cinayeti haberleri, bu kez annesiyle birlikte öldürülen Büşra Gizem Güzelsoy ile karşımıza çıktı.

Annesi ile bulunduğu otomobilde, eski nişanlısı Ömer İ. tarafından acımasızca katledilen anne ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Güzelsoy'un son nefesini annesinin kucağında verdiği detayı yürekleri burktu. Genç kız, öldürülmeden iki saat önce kararkola giderek eski nişanlısı Ömer İ.'den şikayetçi olmuş ve hakkında koruma kararı çıkarılmıştı.