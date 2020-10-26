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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, kaldırıldığı hastanede tedavi sürecinde ike hayatını kaybetti. Bunun üzerine Osman Durmuş'un hayatı merak konusu oldu. Peki Osman Durmuş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte detaylar...

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Bunun üzerine Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatı merak konusu haline geldi. Peki Osman Durmuş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte detaylar...

ESKİ SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

 

ESKİ SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ NEDEN ÖLDÜ?

Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Berna Akkaya
Editör


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