Eski sevgili cinayetine kurban giden Semiha Peker doğum gününde defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Semiha Peker isimli genç kadın işe gitmek için servis beklerken eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Peker, doğum gününde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan bir çocuk annesi Semiha Peker (33), sabah saatlerinde Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gelerek servis beklemeye başladı. Peker, servisi beklediği sırada, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Yalçın Kocataş (43), otomobille gelerek Peker’e tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peker'in cenazesi otopsi izin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Genç kadını öldüren eski arkadaşı Yalçın Kocataş ise cinayetin ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Kameraları tek tek izleyip çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, Kocataş’ın kaçış yönünü tespit ederek kullandığı 45 EL 605 plakalı otomobili Yılmaz Mahallesi, Gölmarmara yolu üzerinde park halinde buldu. Kocataş’ın cinayette kullandığı tüfekte otomobilde bulundu.

CENAZE NAMAZI DOĞUM GÜNÜNDE KILINDI

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha Peker, doğum günü olan 24 Şubatta (bugün) memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. Peker için Sarıgöl ilçesinde ailesinin yaşadığı Ayan Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Cinayete kurbanı Peker’in bugün öğle saatlerinde Sarıgöl Pazar Camisi’nde kılınan cenaze namazında annesi Betül Kavas, ağabeyi Reşat Peker, kardeşi Mert Peker büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadının naaşı Sarıgöl Belediyesi Mezarlığında toprağa verildi.

"CANIMDAN CAN GİTTİ"

Üzüntülü aile cinayetlerin son bulması için feryat etti. Semiha Peker’in ağabeyi Reşat Peker, kardeşinin eski sevgilisinden ayrıldığı için Yalçın Kocataş'ın yediremeyip cinayeti işlediğini bunun kıskançlık değil canilik olduğunu söyledi. "Canımdan can gitti" diyen Reşat Peker," Katilin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Artık kadına şiddet son bulsun” dedi.