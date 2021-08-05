Eski ünlü futbolcu Michael Ballack'ın oğlu geçirdiği kazada hayatını kaybetti!

Eski ünlü futbolculardan biri olan ve kariyerinde birçok önemli kulüpte oynamış Michael Ballack'ın oğlu korkunç bir kaza geçirdi. Ünlü ismin oğlu 18 yaşındaki Emilio Ballack, tatil için gittiği Portekiz'deki evin yakınlarında ATV olarak bilinen 4 tekerli arazi aracının altında kaldı. Genç çocuk ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

18 yaşındaki çocuk, Perşembe sabahı erken saatlerde bir ATC kazasına karıştı. İtfaiyeciler, Villas do Mar yakınlarında Emilio'yu kurtarmaya çalışsa da genç çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Portekizli TV kanalı TVI24'e göre, 2012 yılında profesyonel futbolculuktan emekli olan Micheal Ballack'ın Troia, Lizbon'daki evinin güneyinde oldu Emilio geçtiğimiz günlerde hafta sonu Portekiz'de ailesiyle birlikte plajda geçirdiği zamanların fotoğraflarını yayınladı. Portekiz ekiplerinden ise kazanın detayları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.