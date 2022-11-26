Eskişehir Çifteler’de sağlık şehitleri adına onlarca orman toprakla buluştu

Çifteler Belediyesi ve Eskişehir Türk Sağlık-Sen Sendikası'nın Erbab Mahallesi Bardakçı Kanalı mevkiinde gerçekleştirilen "Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı" etkinliğinde onlarca fidan dikildi.

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Eskişehir Çifteler’de sağlık şehitleri adına onlarca orman toprakla buluştu

Eskişehir Çifteler Belediyesi ve Eskişehir Türk Sağlık-Sen Sendikası'nın düzenlediği etkinlikte, sağlık şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanında onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

Çifteler Belediyesi ve Eskişehir Türk Sağlık-Sen Sendikası'nın düzenlediği "Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı" etkinliğinde onlarca fidan dikildi. Çifteler Erbab Mahallesi Bardakçı Kanalı mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Niyazi Ömür Yüce ve sendika üyeleri katıldı.

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ONLARCA ORMAN TOPRAKLA BULUŞTU

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "İlçemize anlamlı ve faydalı olacak yeşil alanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Eskişehir Türk Sağlık-Sen Şube Başkanımız Niyazi Ömür Yüce ve kıymetli sendika üyeleri ile birlikte görevini ifa ederken şehit olmuş sağlık çalışanlarımızın hatıralarını yaşatmak için onların adına yapabileceğimiz en güzel şeyin gelecek nesillere yemyeşil alanlar bırakmak olduğunu düşündük. İlçemize kazandırdığımız yeşil alanlardan bir yenisi olan "Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı" Erbap Mahallemizde anı olarak nesiller boyunca yaşatılacak. Bu vesile ile görevleri başında şehit olmuş sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyor, sağlık çalışanlarımıza görevlerin de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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