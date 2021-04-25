Eskişehir nisan ayında sise uyandı: Göz gözü görmüyor!

Eskişehir'in özellikle yüksek kesimlerindeki mahallerinde, sabah saatlerinde etkili olsan yoğun sis görüş mesafesini bir hayli düşürdü. Yoğun sisle birlikte görüş mesafesi yaklaşık 15 metreye kadar düştü. Düşen görüş mesafesiyle araçlarıyla trafikte seyir halindeki sürücülerin sis farlarını ya da farlarını yakarak düşük hızda, temkinli bir biçimde ilerledikleri görüldü.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının oluşu cadde ve sokakların boş kalmasına neden olurken yoğun sisle beraber oluşan manzara fotoğraf karelerine yansıdı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI