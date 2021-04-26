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  3. Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

Eskişehir'de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yeni haftanın ilk gününde Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Merkezi bölgelerde bulunan cadde ve sokaklarda adeta insan seli yaşandı. Özellikle birçok banka şubesinin önünde yer alan sosyal mesafenin unutulduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı öncesi ortaya çıkan kalabalık görüntüler, kısıtlamaların gerekliliğinin bir kez daha gözler önüne serdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

Eskişehir sokaklarında insan seli! Kısıtlamanın ardından sokaklara döküldüler

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