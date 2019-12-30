Eskişehir yarın okullar tatil mi? sorusu Eskişehirliler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 31 Aralık'ta Eskişehir'de okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Eskişehir yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Eskişehir okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

31 ARALIK ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

ESKİŞEHİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Eskişehir'de yarın en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık 2 derece olacak. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. 1 Ocak Çarşamba günü ise en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık 1 derece olacak, aralıklarla kuvvetli kar yağışı görülecek.