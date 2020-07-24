Eskişehir'de 4.1 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde derinliği 10,84 kilometre olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'de sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide depremin büyüklüğünü 4.1 olarak onayladı.