Eskişehir'de 4.1 şiddetinde deprem!
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde derinliği 10,84 kilometre olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Tepebasi (Eskisehir)
Tarih-Saat : 24.07.2020, 05:19:15 TSİ
Enlem : 39.8478 N
Boylam : 30.4398 E
Derinlik : 10.84 km
Detay : https://t.co/wK48NGKMpv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'de sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide depremin büyüklüğünü 4.1 olarak onayladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 24, 2020
SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) https://t.co/G6hb9fMVYR
24.07.2020, 05:19:15 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli