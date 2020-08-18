Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması getirildi!

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgına karşı uygulanan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyla hayatta bazı kısıtlamalar getirildi.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan kararların belirtildiği açıklamada; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının etkinilik ve toplantıları, düğün, cenaze, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları gibi kalabalık alanlara girmelerinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 7.00-9.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasına, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: "TANI KONMUŞ TOPLAM HASTA SAYIMIZ 250 BİNİ GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor. " ifadelerini kullandı.