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Eskişehir'de bisiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de , İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bisiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde bisiklet hırsızlıklarının artması sonucunda konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, apartman boşlukları ve kapı önlerinde bulunan bisikletleri çalarak internet üzerinden satışa çıkardıkları belirlenen 10 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheli serbest bırakılırken, çalınan bazı bisikletler bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eskişehir'de bisiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı

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