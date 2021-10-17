En mutlu günleri zehir oldu! Düğünlerinde bıçaklı kavga çıktı! Damat dahil 5 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti!Dengesini kaybederek balkondan düşen 2 yaşındaki çocuktan kahreden haber!Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!Zelil ne demek, TDK'ya göre Zelil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Resmi Gazete'de bugün (17.10.2021) | 17 Ekim 2021 Resmi Gazete kararlarıBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! İşte 17 Ekim 2021 Pazar hava durumu...Sivas'ta peş peşe korkutan deprem! Çevre iller de hissetti!Pratisyenlik ne demek, TDK'ya göre Pratisyenlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çarkıfelek ne demek, TDK'ya göre Çarkıfelek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Epsilon ne demek, TDK'ya göre Epsilon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!

Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!

Otomobille tırın çarpıştığı Eskişehir'de meydana gelen kazada mekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!

59 yaşındaki Hasan Çevik  idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile 18 yaşındaki oğlu Ahmet Buğra Çevik, kaza yerinde hayatını kaybetti.

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ

Emekli birinci sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenilen sürücü Çevik ile oğlunun cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Ulaşıma kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!

KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medyadan Çevik ve oğlu için taziye mesajı yayınladı.

Vali Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla emniyet müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT