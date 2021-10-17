Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı! Eski emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti!

59 yaşındaki Hasan Çevik idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile 18 yaşındaki oğlu Ahmet Buğra Çevik, kaza yerinde hayatını kaybetti.

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ

Emekli birinci sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenilen sürücü Çevik ile oğlunun cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Ulaşıma kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medyadan Çevik ve oğlu için taziye mesajı yayınladı.

Vali Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla emniyet müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.