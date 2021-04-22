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Eskişehir'de güneşi gören vatandaşlar su kenarı ve parklara akın etti

Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini adeta hiçe sayarak soluğu parklarda ve Porsuk Çayı kenarında aldı.

Eskişehir'de güneşi gören vatandaşlar su kenarı ve parklara akın etti

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı kentte havaların ısınmasıyla vatandaşlar soluğu park, bahçe ve su kenarlarında aldı. 17 dereceye yükselen hava sıcaklığı ve güneşin de etkisiyle özellikle Kanlı Kavak Parkı, Sümer Park ve Porsuk Çayı kıyıları havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu taştı. Bazı vatandaşlar çay kenarında bulunan iskelelerde güneşlenirken, bazı vatandaşlar da yanına aldıkları kamp sandalyeleriyle çimlerde oturdu. Oltasını alan vatandaşlar da çay kıyısında balık tuttu. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre vaka artış hızında 8'inci il olan kentte oluşan yoğunluk tedirginlik oluşturdu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eskişehir'de güneşi gören vatandaşlar su kenarı ve parklara akın etti

Eskişehir'de güneşi gören vatandaşlar su kenarı ve parklara akın etti

Eskişehir'de güneşi gören vatandaşlar su kenarı ve parklara akın etti

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