Eskişehir'de Kalabak suyundan çıkan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme! 4 çalışanın işine son verildi!

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından dolumu yapılarak satılan 12 litrelik Kalabak suyu damacanalarından birinde hortum çıkmış ve vatandaş bu konuyu yetkililere bildirmişti. Daha sonra vatandaşın yetkililerin ilgilenmediğini söylemesinin ardından konu yargıya taşınmıştı. Konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir açıklama geldi. Olayda kusuru bulunan 4 kişi işten çıkarıldı.

AYNI GÜN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül tarihinde yaşanan ve kamuoyunda oldukça geniş yankı uyandıran konuyla ilgili, olayın yaşandığı aynı ESKİ Genel Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

"KONUYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞIR"

ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığının yasal süreler içinde yürütülen soruşturmayı tamamladığı belirtilen açıklamada, "Dosya, ESKİ ve Espark AŞ disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşıldığı şekilde söz konusu çalışanların engelli oldukları yönündeki paylaşımların da gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.