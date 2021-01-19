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Eskişehir'de üst komşuya hırsızlık şoku! İş yerimi komşum soydu iddiası

Eskişehir'de üst komşusu tarafından bazı makinelerinin çalınarak iş yerinin soyulduğunu iddia eden vatandaş polise başvurdu.

Eskişehir'de üst komşuya hırsızlık şoku! İş yerimi komşum soydu iddiası

Uluönder mahallesindeki iş yerinden değeri 4 bin TL olan gaz altı kaynak makinesi ile değeri 3 bin TL olan tranjer alüminyum kesme makinesinin çalındığını iddia eden H.Ö. isimli şahıs polise ihbarda bulundu. İş yeri asma kilidi demirinin bağlı olduğu yerin kesilip sonradan tekrar kaynatıldığını, makinelerini üst katında iş yeri olan S.S. isimli şahsın çaldığını iddia eden H.Ö. şikayetçi oldu.

Suçlamaları kabul etmeyen S.S. ise H.Ö.'nün kendisine borcu olduğunu ve teminat olarak makinelerini verdiğini belirtti. Olayla alakalı inceleme devam ediyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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