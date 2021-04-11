Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstasy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı