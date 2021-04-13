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Eskişehir'de vatandaşlara bedava dezenfektan dağıtıldı

Eskişehir Beylikova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Beylikova Çok Programlı Lisesi ve Beylikova Çiftçi Malları ile yapılan projede üretilen dezenfektanlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Eskişehir'de vatandaşlara bedava dezenfektan dağıtıldı

Beylikova ilçesinde "Beylikova'yı zararlı mikroorganizmalardan dezenfektan üreterek arındırıyoruz" adlı proje kapsamında üretilen dezenfektanlar halka dağıtıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Beylikova Çok Programlı Lisesi ve Beylikova Çiftçi Malları ile yapılan proje kapsamında üretilen bin 500 adet el dezenfektanı 300 adet 5 kilogramlık barınak dezenfektanı ilçe pazarı girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de vatandaşlara bedava dezenfektan dağıtıldı

Eskişehir'de vatandaşlara bedava dezenfektan dağıtıldı

Eskişehir'de vatandaşlara bedava dezenfektan dağıtıldı

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