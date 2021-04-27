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  3. Eskişehir'deki başıboş dolaşan atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Eskişehir'deki başıboş dolaşan atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Eskişehir'de başta kırsal kesimler olmak üzere cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan atlar sürücülerin kabusu oldu.

Eskişehir'deki başıboş dolaşan atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Gazipaşa mahallesinde başıboş gezen atlar araç sürücülerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda gezen başıboş atların sayısı da arttı. Trafikte birçok kazaya neden olan atlar, mahallede yer alan yolları kullanmak zorunda kalan sürücüleri tedirgin ediyor. Vatandaşlar başıboş atların toplanması veya sahiplerinin bulunup cezalandırılması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eskişehir'deki başıboş dolaşan atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Eskişehir'deki başıboş dolaşan atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Eskişehir'deki başıboş dolaşan atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

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