Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Eskişehirspor, Gzt Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-5 sona erdi. Eskişehirspor ve Gzt Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Gzt Giresunspor ile 09.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Eskişehirspor - Gzt Giresunspor Maç Sonucu ne oldu? Eskişehirspor, Gzt Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

09.04.2021 16:00

Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

91. Mehmet Yiğit Uğur, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 9. İbrahim Halil Öner, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 67. Necati Atilla Karaca, 88. Doğukan Ünal, 99. Berkay Tanır

Yedekler

65. Cemal Yener Eren, 10. Talha Erdoğan, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 24. Arda Okumuş, 25. Eray Ertorun, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 96. Utku Kızılkaya

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Selman Çiftkanatlı 46.dk, Bartu Göçmen 85.dk, Necati Atilla Karaca 46.dk

Oyuna Girenler

Utku Kızılkaya 46.dk, Arda Okumuş 85.dk, Onur Arı 46.dk

Gzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 37. Kerem Kalafat, 28. Erol Can Akdağ, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 11. Marko Mılınkovıc

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 22. Sadi Karaduman, 6. Mehmet Taş, 99. Caner Hüseyin Bağ, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 68. İshak Doğan, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

Eren Tozlu,7.dk (h), Ibrahıma Balde,25.dk (f), Hayrullah Bilazer,43.dk (f), Ibrahıma Balde,70.dk (f), Muhammed Himmet Ertürk,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Sergen Piçinciol 40.dk, Kırmızı Kart Marko Mılınkovıc 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 55.dk, Sergen Piçinciol 46.dk, Ibrahıma Balde 73.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 55.dk, Mıchal Jan Nalepa 65.dk

Oyuna Girenler

Caner Hüseyin Bağ 55.dk, Sadi Karaduman 46.dk, Muhammed Himmet Ertürk 73.dk, Abdou Razack Traore 55.dk, Mehmet Taş 65.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 29 18 6 5 47 20 60 27 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Altay 28 17 2 9 55 30 53 25 4 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 5 Altınordu 29 15 7 7 49 41 52 8 6 İstanbulspor 29 15 6 8 51 31 51 20 7 Ankara Keçiörengücü 29 14 7 8 39 23 49 16 8 Tuzlaspor 29 12 5 12 37 43 41 -6 9 Bursaspor 28 12 4 12 46 44 40 2 10 Bandırmaspor 28 11 5 12 35 35 38 0 11 Ümraniyespor 28 10 8 10 33 36 38 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Balıkesirspor 28 8 8 12 30 40 32 -10 14 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 15 Menemenspor 28 6 11 11 30 45 29 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 29 1 8 20 19 73 11 -54

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

09.04.2021 Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu 09.04.2021 Eskişehirspor 0-5 Giresunspor 09.04.2021 İstanbulspor 2-1 Tuzlaspor 10.04.2021 Bandırmaspor Menemenspor 10.04.2021 Samsunspor Balıkesirspor 10.04.2021 Akhisarspor Adana Demirspor 10.04.2021 Altay Boluspor 11.04.2021 Ümraniyespor Bursaspor 11.04.2021 Adanaspor Osmanlıspor FK

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu