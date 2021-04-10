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Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Eskişehirspor, Gzt Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Eskişehirspor, Gzt Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-5 sona erdi. Eskişehirspor ve Gzt Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Gzt Giresunspor ile 09.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Eskişehirspor - Gzt Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?

Eskişehirspor, Gzt Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

09.04.2021 16:00

Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

91. Mehmet Yiğit Uğur, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 9. İbrahim Halil Öner, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 67. Necati Atilla Karaca, 88. Doğukan Ünal, 99. Berkay Tanır

Yedekler

65. Cemal Yener Eren, 10. Talha Erdoğan, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 24. Arda Okumuş, 25. Eray Ertorun, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 96. Utku Kızılkaya

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Selman Çiftkanatlı 46.dk, Bartu Göçmen 85.dk, Necati Atilla Karaca 46.dk

Oyuna Girenler

Utku Kızılkaya 46.dk, Arda Okumuş 85.dk, Onur Arı 46.dk

GZT GİRESUNSPORGzt Giresunspor

Gzt Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 37. Kerem Kalafat, 28. Erol Can Akdağ, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 11. Marko Mılınkovıc

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 22. Sadi Karaduman, 6. Mehmet Taş, 99. Caner Hüseyin Bağ, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 68. İshak Doğan, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

Eren Tozlu,7.dk (h), Ibrahıma Balde,25.dk (f), Hayrullah Bilazer,43.dk (f), Ibrahıma Balde,70.dk (f), Muhammed Himmet Ertürk,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Sergen Piçinciol 40.dk, Kırmızı Kart Marko Mılınkovıc 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 55.dk, Sergen Piçinciol 46.dk, Ibrahıma Balde 73.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 55.dk, Mıchal Jan Nalepa 65.dk

Oyuna Girenler

Caner Hüseyin Bağ 55.dk, Sadi Karaduman 46.dk, Muhammed Himmet Ertürk 73.dk, Abdou Razack Traore 55.dk, Mehmet Taş 65.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor29186547206027
2Samsunspor28159444265418
3Altay28172955305325
4Adana Demirspor28157647245223
5Altınordu2915774941528
6İstanbulspor29156851315120
7Ankara Keçiörengücü29147839234916
8Tuzlaspor2912512374341-6
9Bursaspor28124124644402
10Bandırmaspor28115123535380
11Ümraniyespor2810810333638-3
12Boluspor289514293232-3
13Balıkesirspor288812304032-10
14Adanaspor288713374131-4
15Menemenspor2861111304529-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor291820197311-54

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

09.04.2021Ankara Keçiörengücü5-3Altınordu
09.04.2021Eskişehirspor0-5Giresunspor
09.04.2021İstanbulspor2-1Tuzlaspor
10.04.2021Bandırmaspor Menemenspor
10.04.2021Samsunspor Balıkesirspor
10.04.2021Akhisarspor Adana Demirspor
10.04.2021Altay Boluspor
11.04.2021Ümraniyespor Bursaspor
11.04.2021Adanaspor Osmanlıspor FK

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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