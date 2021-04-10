Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Eskişehirspor, Gzt Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında Eskişehirspor, Gzt Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-5 sona erdi. Eskişehirspor ve Gzt Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Gzt Giresunspor ile 09.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Eskişehirspor - Gzt Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın
Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor Gzt Giresunspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
91. Mehmet Yiğit Uğur, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 9. İbrahim Halil Öner, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 67. Necati Atilla Karaca, 88. Doğukan Ünal, 99. Berkay Tanır
Yedekler
65. Cemal Yener Eren, 10. Talha Erdoğan, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 24. Arda Okumuş, 25. Eray Ertorun, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 96. Utku Kızılkaya
Teknik Sorumlu
Cengiz Seçsev
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Selman Çiftkanatlı 46.dk, Bartu Göçmen 85.dk, Necati Atilla Karaca 46.dk
Oyuna Girenler
Utku Kızılkaya 46.dk, Arda Okumuş 85.dk, Onur Arı 46.dk
Gzt Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 37. Kerem Kalafat, 28. Erol Can Akdağ, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 11. Marko Mılınkovıc
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 22. Sadi Karaduman, 6. Mehmet Taş, 99. Caner Hüseyin Bağ, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 68. İshak Doğan, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
Eren Tozlu,7.dk (h), Ibrahıma Balde,25.dk (f), Hayrullah Bilazer,43.dk (f), Ibrahıma Balde,70.dk (f), Muhammed Himmet Ertürk,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sergen Piçinciol 40.dk, Kırmızı Kart Marko Mılınkovıc 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Tozlu 55.dk, Sergen Piçinciol 46.dk, Ibrahıma Balde 73.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 55.dk, Mıchal Jan Nalepa 65.dk
Oyuna Girenler
Caner Hüseyin Bağ 55.dk, Sadi Karaduman 46.dk, Muhammed Himmet Ertürk 73.dk, Abdou Razack Traore 55.dk, Mehmet Taş 65.dk
TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|29
|18
|6
|5
|47
|20
|60
|27
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Altay
|28
|17
|2
|9
|55
|30
|53
|25
|4
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|5
|Altınordu
|29
|15
|7
|7
|49
|41
|52
|8
|6
|İstanbulspor
|29
|15
|6
|8
|51
|31
|51
|20
|7
|Ankara Keçiörengücü
|29
|14
|7
|8
|39
|23
|49
|16
|8
|Tuzlaspor
|29
|12
|5
|12
|37
|43
|41
|-6
|9
|Bursaspor
|28
|12
|4
|12
|46
|44
|40
|2
|10
|Bandırmaspor
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|38
|0
|11
|Ümraniyespor
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|38
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Balıkesirspor
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|32
|-10
|14
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|15
|Menemenspor
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|29
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|29
|1
|8
|20
|19
|73
|11
|-54
TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür
|09.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|5-3
|Altınordu
|09.04.2021
|Eskişehirspor
|0-5
|Giresunspor
|09.04.2021
|İstanbulspor
|2-1
|Tuzlaspor
|10.04.2021
|Bandırmaspor
|Menemenspor
|10.04.2021
|Samsunspor
|Balıkesirspor
|10.04.2021
|Akhisarspor
|Adana Demirspor
|10.04.2021
|Altay
|Boluspor
|11.04.2021
|Ümraniyespor
|Bursaspor
|11.04.2021
|Adanaspor
|Osmanlıspor FK
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu