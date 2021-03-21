Eskişehirspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 27. hafta maçında Eskişehirspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 27. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Adana Demirspor ile 20.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Eskişehirspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu? Eskişehirspor, Adana Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.03.2021 16:00

Eskişehirspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 8. Onur Bayramoğlu, 26. Buğra Çağlıyan, 51. Kaan Gaman, 90. Onur Arı

Yedekler

91. Mehmet Yiğit Uğur, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 99. Berkay Tanır, 20. Tolga Yakut, 55. Emir Yıldız, 35. Bartu Göçmen, 10. Talha Erdoğan

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

Sezgin Coşkun,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Selman Çiftkanatlı 90+2.dk, Sarı Kart Cengiz Alp Köseer 82.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Bayramoğlu 65.dk, Furgan Polat 84.dk, Mevlüt Çelik 90.dk, Onur Arı 65.dk

Oyuna Girenler

Tolga Yakut 65.dk, Berkay Tanır 84.dk, Emir Yıldız 90.dk, İbrahim Halil Öner 65.dk

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 35. Yunus Akgün, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 44. Samet Akaydin, 6. Hamıdou Traore, 71. Berk Yıldız, 25. Emircan Altıntaş, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

Emircan Altıntaş,89.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Okan Alkan 58.dk, Sarı Kart Berk Yıldız 88.dk, Sarı Kart Yunus Akgün 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Mehmet Akyüz 81.dk, Sedat Şahintürk 76.dk, Hasan Kılıç 81.dk, Sinan Kurt 61.dk, Süleyman Koç 61.dk

Oyuna Girenler

Volkan Şen 81.dk, Emircan Altıntaş 76.dk, Hamıdou Traore 81.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 61.dk, Berk Yıldız 61.dk

TFF 1. Lig 27.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 27 17 5 5 42 20 56 22 2 Samsunspor 27 14 9 4 42 26 51 16 3 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 4 Adana Demirspor 27 14 7 6 45 24 49 21 5 Altınordu 27 14 7 6 40 33 49 7 6 İstanbulspor 27 14 5 8 49 30 47 19 7 Ankara Keçiörengücü 26 12 7 7 32 17 43 15 8 Tuzlaspor 27 12 5 10 36 39 41 -3 9 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 10 Bursaspor 26 11 4 11 42 41 37 1 11 Ümraniyespor 27 10 7 10 32 35 37 -3 12 Boluspor 26 8 5 13 26 29 29 -3 13 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 14 Adanaspor 26 7 7 12 35 37 28 -2 15 Menemenspor 27 6 10 11 29 44 28 -15 16 Akhisarspor 26 7 4 15 26 42 25 -16 17 Ankaraspor 26 3 7 16 17 43 16 -26 18 Eskişehirspor 27 1 8 18 16 62 11 -46

TFF 1. Lig 27.Hafta Fikstür