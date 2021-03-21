Eskişehirspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 27. hafta maçında Eskişehirspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 27. hafta maçında Eskişehirspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 27. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Adana Demirspor ile 20.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Eskişehirspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu?
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Eskişehirspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.03.2021 16:00
Eskişehirspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri
Burak Pakkan(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
1. Cengiz Alp Köseer, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 8. Onur Bayramoğlu, 26. Buğra Çağlıyan, 51. Kaan Gaman, 90. Onur Arı
Yedekler
91. Mehmet Yiğit Uğur, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 99. Berkay Tanır, 20. Tolga Yakut, 55. Emir Yıldız, 35. Bartu Göçmen, 10. Talha Erdoğan
Teknik Sorumlu
Cengiz Seçsev
Goller
Sezgin Coşkun,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Selman Çiftkanatlı 90+2.dk, Sarı Kart Cengiz Alp Köseer 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Bayramoğlu 65.dk, Furgan Polat 84.dk, Mevlüt Çelik 90.dk, Onur Arı 65.dk
Oyuna Girenler
Tolga Yakut 65.dk, Berkay Tanır 84.dk, Emir Yıldız 90.dk, İbrahim Halil Öner 65.dk
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 35. Yunus Akgün, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 44. Samet Akaydin, 6. Hamıdou Traore, 71. Berk Yıldız, 25. Emircan Altıntaş, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
Emircan Altıntaş,89.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Okan Alkan 58.dk, Sarı Kart Berk Yıldız 88.dk, Sarı Kart Yunus Akgün 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Akyüz 81.dk, Sedat Şahintürk 76.dk, Hasan Kılıç 81.dk, Sinan Kurt 61.dk, Süleyman Koç 61.dk
Oyuna Girenler
Volkan Şen 81.dk, Emircan Altıntaş 76.dk, Hamıdou Traore 81.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 61.dk, Berk Yıldız 61.dk
TFF 1. Lig 27.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|27
|17
|5
|5
|42
|20
|56
|22
|2
|Samsunspor
|27
|14
|9
|4
|42
|26
|51
|16
|3
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|4
|Adana Demirspor
|27
|14
|7
|6
|45
|24
|49
|21
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|27
|14
|5
|8
|49
|30
|47
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|26
|12
|7
|7
|32
|17
|43
|15
|8
|Tuzlaspor
|27
|12
|5
|10
|36
|39
|41
|-3
|9
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|10
|Bursaspor
|26
|11
|4
|11
|42
|41
|37
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|26
|8
|5
|13
|26
|29
|29
|-3
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|26
|7
|7
|12
|35
|37
|28
|-2
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|26
|7
|4
|15
|26
|42
|25
|-16
|17
|Ankaraspor
|26
|3
|7
|16
|17
|43
|16
|-26
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 27.Hafta Fikstür
|19.03.2021
|Altay
|3-0
|Menemenspor
|20.03.2021
|İstanbulspor
|1-2
|Altınordu
|20.03.2021
|Eskişehirspor
|1-1
|Adana Demirspor
|20.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Giresunspor
|20.03.2021
|Ümraniyespor
|1-2
|Balıkesirspor
|21.03.2021
|Akhisarspor
|Ankara Keçiörengücü
|21.03.2021
|Adanaspor
|Bursaspor
|21.03.2021
|Ankaraspor
|Boluspor
|21.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Boluspor
|21.03.2021
|Bandırmaspor
|2-2
|Tuzlaspor