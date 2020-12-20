Eskişehirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Eskişehirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Menemen Spor ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Eskişehirspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 16:00

Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 20. Tolga Yakut, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 9. İbrahim Halil Öner, 15. Alperen Kocabaş, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 26. Buğra Çağlıyan, 55. Emir Yıldız, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 2 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 3 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 4 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 5 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 6 Samsunspor 14 6 6 2 19 14 24 5 7 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 8 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 12 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 13 Ümraniyespor 14 3 5 6 14 22 14 -8 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür