Eskişehirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 15. hafta maçında Eskişehirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 15. hafta maçında Eskişehirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Menemen Spor ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Eskişehirspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 16:00
Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Hakemleri
Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 20. Tolga Yakut, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 70. Hamed Abodun Sholaja
Yedekler
33. Ebrar Yiğit Aydın, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 9. İbrahim Halil Öner, 15. Alperen Kocabaş, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 26. Buğra Çağlıyan, 55. Emir Yıldız, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 88. Doğukan Ünal
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|2
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|3
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|4
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|5
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|6
|Samsunspor
|14
|6
|6
|2
|19
|14
|24
|5
|7
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|8
|İstanbulspor
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|21
|7
|9
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|12
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|13
|Ümraniyespor
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|14
|-8
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür
|19.12.2020
|Eskişehirspor
|2-2
|Menemenspor
|19.12.2020
|Altay
|2-1
|Akhisarspor
|19.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-1
|Balıkesirspor
|19.12.2020
|Bandırmaspor
|2-1
|Osmanlıspor FK
|20.12.2020
|İstanbulspor
|Bursaspor
|20.12.2020
|Ümraniyespor
|Adanaspor
|21.12.2020
|Adana Demirspor
|Tuzlaspor
|21.12.2020
|Samsunspor
|Boluspor
|21.12.2020
|Giresunspor
|Altınordu