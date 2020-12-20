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Eskişehirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 15. hafta maçında Eskişehirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Eskişehirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Eskişehirspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Menemen Spor ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Eskişehirspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 16:00

Eskişehirspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 20. Tolga Yakut, 21. Erdal Akdarı, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 9. İbrahim Halil Öner, 15. Alperen Kocabaş, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 26. Buğra Çağlıyan, 55. Emir Yıldız, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 21. Ömer Şahbaş, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1583422122710
2Tuzlaspor138322216276
3Altınordu148332116275
4Altay1482426132613
5Giresunspor147521913266
6Samsunspor146621914245
7Adana Demirspor1364322122210
8İstanbulspor126331912217
9Bursaspor146262523202
10Bandırmaspor155371818180
11Menemenspor14365162015-4
12Balıkesirspor14437162215-6
13Ümraniyespor14356142214-8
14Boluspor13346131513-2
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor103341414120
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür

19.12.2020Eskişehirspor2-2Menemenspor
19.12.2020Altay2-1Akhisarspor
19.12.2020Ankara Keçiörengücü2-1Balıkesirspor
19.12.2020Bandırmaspor2-1Osmanlıspor FK
20.12.2020İstanbulspor Bursaspor
20.12.2020Ümraniyespor Adanaspor
21.12.2020Adana Demirspor Tuzlaspor
21.12.2020Samsunspor Boluspor
21.12.2020Giresunspor Altınordu
Onur Çelik
Spor Editörü


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