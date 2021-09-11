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Eskişehirspor –Şanlıurfaspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Eskişehirspor takımı ile Şanlıurfaspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi ve takip etmek isteyen izleyiciler Eskişehirspor –Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Eskişehirspor –Şanlıurfaspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

EskişehirsporŞanlıurfaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Eskişehirspor – Şanlıurfaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Puan Durumu

Ev sahibi Eskişehirspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 5. sırada kendisine yer buldu Rakip Şanlıurfaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 7. sırada kendisine yer buldu

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) İLKER YASİN AVCI düdük çalacak

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Eskişehirspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor Şanlıurfaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor

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