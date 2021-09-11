Eskişehirspor –Şanlıurfaspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Eskişehirspor – Şanlıurfaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Puan Durumu

Ev sahibi Eskişehirspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 5. sırada kendisine yer buldu Rakip Şanlıurfaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 7. sırada kendisine yer buldu

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) İLKER YASİN AVCI düdük çalacak

Eskişehirspor – Şanlıurfaspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Eskişehirspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor Şanlıurfaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor